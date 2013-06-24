Кабінет Міністрів України прийняв рішення щодо цифровізації послуг у сфері фітосанітарії. Відповідну постанову № 1229 було ухвалено на черговому засіданні. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Метою прийняття постанови є:

Цифровізація послуг у сфері карантину рослин. Врегульовується питання функціонування інформаційної (автоматизованої) системи Держпродспоживслужби Phytosanitary Inspection System (система PHIS). Постанова передбачає можливість створення особистих кабінетів користувачів PHIS для подання та оформлення документів у сфері карантину та захисту рослин в електронній формі, а також впровадження QR-кодів на карантинних і фітосанітарних сертифікатах, що знижує ризики зловживань.

Спрощення міжнародної торгівлі. Постанова передбачає запровадження обміну електронними фітосанітарними сертифікатами (ePhyto) між Україною та іншими країнами через міжнародну систему ePhyto HUB, що діє в рамках Міжнародної конвенції про захист рослин. Це дозволить швидше й безпечніше здійснювати імпорт та експорт вантажів з рослинами та продуктами рослинного походження, роблячи міжнародну торгівлю простішою та дешевшою.

Удосконалення фітосанітарних процедур. Нові правила передбачають оптимізацію фітосанітарних процедур з урахуванням вимог Закону України «Про адміністративну процедуру», включаючи оновлення форм заяв і сертифікатів у сфері карантину рослин відповідно до вимог законодавства ЄС та міжнародних стандартів. Ці зміни сприятимуть захисту прав і законних інтересів громадян у взаєминах із державою.

Постанова набирає чинності через 3 місяці з дня її опублікування.