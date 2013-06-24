7 липня 2023 року, з метою виправлення помилок, які допустили школи вперше заповнюючи персональні дані учнів, та виділення додаткових коштів для оплати відпускних для педагогічних працівників Херсонської області, які на простої, Уряд затвердив розпорядження Кабінету Міністрів України «Про перерозподіл обсягу освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам у 2023 році». Про це повідомляє Урядовий портал.

Акт передбачає перерозподіл обсягу освітньої субвенції між місцевими бюджетами в обсязі 107 млн грн, що дасть змогу здійснювати оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників у громадах, у яких було допущено помилки під час заповнення персональних даних учнів, та здійснити вчасну і повну виплату відпускних для педагогічних працівників Херсонської області, які є на простої.

Нагадаємо, раніше Кабінет Міністрів України ухвалив розпорядження від 16 травня 2023 року № 432-р та від 26 травня 2023 року № 472-р «Про розподіл резерву освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам у 2023 році», метою яких було погасити кредиторську заборгованість із оплати праці з нарахуваннями педагогічних працівників, що утворилася на кінець 2022 року в місцевих бюджетах Харківської та Херсонської областей, а також розпорядження від 9 червня 2023 року № 503-р «Про розподіл резерву освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам у 2023 році», яке було спрямоване на виділення додаткових коштів на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників для деокупованих територіальних громад Харківської і Херсонської областей.