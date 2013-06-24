У вівторок, 4 жовтня, на черговому засіданні Кабінет Міністрів України ухвалив постанову, яка дозволяє Міністерству у справах ветеранів України утворити у сфері свого управління державну установу «Національне військове меморіальне кладовище» та забезпечити її діяльність. Про це повідомляє Урядовий портал.

Відповідну постанову Уряд ухвалив на виконання Закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо Національного військового меморіального кладовища» (№2292-ІХ), що був розроблений Мінветеранів та ухвалений Парламентом у травні цього року.

Відповідно до Закону, саме Міністерство у справах ветеранів України є замовником будівництва Національного військового меморіального кладовища, яке здійснюватиметься коштом державного бюджету України.

Ухвалення даної постанови обумовлено необхідністю створення належних умов для організації поховань, увічнення та вшанування пам’яті на Національному військовому меморіальному кладовищі загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України. А також будівництва, утримання в належному стані та охорони кладовища, - пояснила Міністр у справах ветеранів України Юлія Лапутіна.

Так, у поточну році чисельність працівників новоствореної державної установи становитиме 20 осіб із запланованої загальної чисельності 177 працівників. А у проекті держбюджету на 2023 рік на будівництво і утримання Національного військового меморіального кладовища передбачено майже 65 млн грн.

«Створення Національного військового меморіального кладовища закладе основу практичної реалізації державної політики гідного вшанування загиблих Захисників та Захисниць України. Фактично це започаткування основ культури пам’яті незалежної Української Держави про полеглих Воїнів. Ми маємо гідно вшановувати наших Героїв, які полягли за Україну, її суверенітет і територіальну цілісність», – наголосила Юлія Лапутіна.

Нагадаємо, 31 травня Верховна Рада України ухвалила у другому читанні та в цілому розроблений Мінветеранів проект закону, який передбачає створення в Україні Національного військового меморіального кладовища.

Довідково

Національне військове меморіальне кладовище – це розміщений на спеціально відведеній земельній ділянці об’ємно-просторовий об'єкт, що включає військове кладовище, музейний комплекс, ритуальну будівлю та інші необхідні споруди для організації почесних поховань загиблих (померлих) осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, забезпечували виконання службових обов'язків та присяги на вірність народу України