28 листопада Кабінет Міністрів України ухвалив розпорядження «Про перерозподіл обсягу освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам у 2023 році». Про це повідомляє Урядовий портал.
Рішення означає, що освітню субвенцію перерозподілять між місцевими бюджетами Запорізької, Київської, Миколаївської, Полтавської, Сумської, Харківської та Херсонської областей. Це дасть змогу здійснювати оплату праці з нарахуваннями у повному обсязі та не допустить утворення кредиторської заборгованості до кінця 2023 року.