На засіданні Уряду прийнято проект постанови "Деякі питання ведення обліку обʼєктів фонду захисних споруд цивільного захисту". Документ розроблено з метою удосконалення механізму ведення обліку об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.
Проектом акта пропонується внести зміни до Порядку створення, утримання фонду захисних споруд цивільного захисту, затвердженого постановою Уряду від 10 березня 2017 р. № 138, зокрема, в частині:
- запровадження механізму інформування населення про об’єкти фонду захисних споруд цивільного захисту через застосунок "Дія” шляхом отримання інформації з Інформаційної системи "Облік та візуалізація фонду захисних споруд цивільного захисту";
- здійснення укриття населення (працівників) виключно в об’єктах (будівлях, спорудах, приміщеннях), що перебувають на обліку об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту;
- створення фонду захисних споруд та обов’язкове взяття на облік завершених будівництвом сховищ, протирадіаційних укриттів та споруд подвійного призначення;
- прискорення будівництва, створення та облаштування захисних споруд в умовах особливого періоду та воєнного стану;
- завчасного придбання (виготовлення) та утримання захисних споруд, зокрема блок-модульного типу;
Завдяки цій постанові зменшиться час на отримання актуальної інформації щодо об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту як Уряду України, так і громадян, а також покращить комунікацію між міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування під час створення, обліку фонду захисних споруд цивільного захисту.
Тож уже незабаром буде запущена єдина Інформаційна система. У створенні системи допомогли партнери — Агентство США з міжнародного розвитку USAID. Там буде візуалізовано та відображено на електронній мапі інформацію про найближчі укриття. Ресурс дозволить громадянам отримати швидкий, а головне – зручний доступ до цієї інформації. Значно зменшить час пошуку і допоможе зберегти життя в умовах ворожих обстрілів та ракетних ударів.
У співпраці з Мінцифри МВС забезпечить інформування населення про найближчі укриття через застосунок «Дія». Окрім того, органи державної влади та місцевого самоврядування будуть постійно оновлювати інформацію, а також здійснюватимуть контроль за належним утриманням укриттів та доступом до них.