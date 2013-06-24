«Це багаторічна допомога, вона на різні цілі: хтось — на гуманітарні речі, хтось — на підтримку економіки, соціальні виплати. Але дуже велика сума від цих держав — це військова допомога Україні. Я впевнений у наших партнерах, і я вважаю, що ми зробили майже все», — сказав Володимир Зеленський, спілкуючись із журналістами.

За його словами, така підтримка зможе компенсувати певні ризики. «Те, що є на сьогодні точно: Бельгія, Данія, Республіка Корея, Латвія, Литва, Нідерланди,Норвегія, Франція, Німеччина, Швеція, Японія. Це означає, що потужний базис. Якщо в нас будуть ризики — відповідні суми, ми на них розраховуватимемо», — зазначив Президент.