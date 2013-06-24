Прийнята стратегія дозволить підвищити стандарти якості надання медичної допомоги із застосуванням телемедицини. Про це повідомляє Урядовий портал.

Телемедицина в Україні почала активно запроваджуватися ще у 2018 році у сільській місцевості із залучення лікарів-консультантів, щоб забезпечити надання медичної допомоги та реабілітації.

Проте кардинально підхід до застосування телемедицини та оцінки її ефективності змусили переглянути наслідки пандемії COVID-19 та особливо повномасштабне вторгнення росії, коли багато громадян стали вимушено обмежені у можливостях отримання медичних послуг, особливо люди, які перебувають у скрутних умовах і не мають можливостей звернутися до лікаря.

«Телемедицина в Україні сьогодні набуває активного розвитку: до закладів охорони здоров’я, що надають первинну медичну допомогу, поставлено близько 4 тисяч мобільних телемедичних апаратно-діагностичних комплексів. В областях почали роботу регіональні центри телемедицини, організовано телеконсультування за окремими напрямами в рамках надання екстреної медичної допомоги тощо», – зазначив Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Усе це створює можливості для швидкого розвитку і впровадження сучасних телемедичних технологій на базі електронної системи охорони здоров’я та інтеграцію в світову телемедичну спільноту.

Розбудова телемедицини в Україні активно підтримується західними партнерами.

Стратегія розбудови телемедицини в Україні була розроблена у співпраці та за технічної підтримки проекту LHSS|USAID.

Нагадаємо, зараз в Україні працює низка пілотних проектів щодо надання медичної допомоги в умовах воєнного стану із застосуванням різноманітних телемедичних платформ – Teladoc Solo platform (США – Велика Британія), Rehabilitation Gaming System (Іспанія), Epiqar (США), System Carebits (Польща), Healthbot «Home Doctor» (Іспанія), телемедичні системи обробки медичних даних на базі штучного інтелекту Brainscan (Польща) та AIDOC (США).

Також цього тижня Парламент підтримав у першому читанні законопроєкт, що розширить можливості застосування телемедицини та розпочне новий етап розвитку телемедичних технологій в Україні.