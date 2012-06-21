Учора Кабінету Міністрів України ухвалив законопроект щодо запровадження єдиного рахунку сплати податків і зборів, єдиного соціального внеску для платників.
Запровадження єдиного рахунку для сплати податків і зборів, єдиного соціального внеску – це виконання антикорупційного Закону 1797, який розроблявся разом з бізнесом, депутатами та громадськими експертами. Цей закон Верховна Рада ухвалила минулого року.
Платник податків за власним бажанням матиме право відкрити єдиний рахунок в Казначействі та використовувати для сплати податкових зобов’язань з податків та зборів, єдиного соціального внеску. Платник матиме можливість сплатити такі податкові зобов’язання, як податок на доходи фізичних осіб, податок на прибуток підприємств, рентну плату, екологічний податок та інші податки і збори, визначені нормами Податкового кодексу і єдиний соціальний внесок. Проте виключенням є податок на додану вартість та акцизний податок з реалізації пального. Для цих двох податків згідно з Податковим кодексом функціонують системи електронного адміністрування.
Платник податку відкриватиме єдиний рахунок через електронний кабінет, що значно покращує умови сплати податків і зборів, єдиного соціального внеску.
Що це дає?
Спрощення процедури розрахунків платників податків, значне заощадження фінансових і часових витрат.
Зменшення кількості помилково або надміру сплачених грошових зобов’язань платником податків.
Уникнення непорозумінь зі зміною бюджетних рахунків, оскільки в електронному кабінеті платника податків будуть розміщені вірні реквізити рахунків.
Спрощення ведення бізнесу та налагодження партнерських відносин між бізнесом та контролюючими органами.
Підвищення рівня відкритості, прозорості та довіри платників податків до державних органів.