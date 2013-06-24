28 липня, на засіданні Кабінету Міністрів України прийнято розпорядження «Про внесення змін до пункту 3 плану заходів щодо реалізації Декларації про безпеку шкіл». Документ спрямований на врегулювання порядку раннього попередження та евакуації учасників освітнього процесу в разі нападу або ризику нападу на заклад освіти. Про це повідомляє Урядовий портал.

Якість освіти втрачає свою цінність, якщо життю та здоров’ю здобувачів освіти або працівників закладу під час освітнього процесу загрожує небезпека. У збройних конфліктах питання збереження закладів освіти як безпечного простору є надзвичайно гострим.

Створення безпечного освітнього середовища складається з багатьох компонентів, зокрема організації та проведення заходів у закладах освіти для створення безпечних умов перебування учасників освітнього процесу. Однією з передумов є наявність чітких процедур реагування та неухильне їх дотримання всіма учасниками.

У зв’язку із цим Національна поліція України підготувала проект наказу Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства освіти і науки України, метою якого є створення безпечного освітнього середовища, удосконалення порядку реагування на факти нападу або ризики нападу на заклад освіти та оперативного інформування в органах (підрозділах) Національної поліції України, яким передбачався б порядок дій працівників освіти щодо раннього попередження та евакуації в разі нападу або ризику нападу на заклад освіти; порядок та організація дій посадових осіб органів (підрозділів) поліції щодо раннього попередження та евакуації учасників освітнього процесу в разі нападу або ризику нападу на заклад освіти.