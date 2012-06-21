Уряд схвалив законопроект щодо додаткового соціального захисту учасників Революції гідності. Його розроблено на виконання одного з доручень Прем’єр-міністра Володимира Гройсмана за результатами зустрічі з ініціативною групою постраждалих на Майдані, повідомляє департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну.
І ось цієї середи Кабінет Міністрів схвалив законопроект щодо внесення змін до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», розроблений Міністерством соціальної політики, яким зокрема передбачено надання майданівцям статусу учасника бойових дій.
Законопроектом передбачено визначення такого статусу для майданівців, які зазнали тілесних ушкоджень, що не призвели до інвалідності. При цьому громадяни, які стали інвалідами внаслідок поранень під час антитерористичної операції, зможуть отримати статус інваліда війни.