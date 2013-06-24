Попри втрати в енергетичній інфраструктурі через російську агресію, галузь енергетики продовжує функціонувати і стояти на захисті української енергетичної незалежності. Уряд націлений розвивати енергетичний сектор у синергії з Європейським Союзом, щоб стати альтернативою росії на світовому ринку. Дорожня карта енергетичного сектору України допоможе якнайшвидше реалізувати ці плани та сприятиме повноцінному повоєнному відновленню. Про це повідомляє Урядовий портал.

Про це зазначила Перший віце-прем’єр-міністр України – Міністр економіки України Юлія Свириденко під час відеоконференції «Українська енергетична дорожня карта» 25 жовтня, у ході якої було оголошено про запуск Європейсько-Українського хабу з питань енергетичного переходу. Участь у заході взяли виконавчий віце-президент Європейської комісії Марош Шефчович, представники українських та європейських наукових інституцій у сфері енергетики і клімату та міжнародні партнери України.

«Не чекаючи закінчення війни, ми працюємо над трансформацією енергетичного сектору України. Ми прагнемо залучити інвестиції, щоб прискорити процес післявоєнного відновлення та ставимо стратегічні цілі в рамках Зеленої угоди. Уряд вдячний європейським партнерам за постійну підтримку, зокрема й за ініціативу запуску Європейсько-Українського хабу з питань енергетичного переходу, який дає можливість використовувати передовий світовий досвід не лише в енергетичному секторі, а й у екології, захисті навколишнього середовища та досягненні кліматичної нейтральності», - підкреслила Юлія Свириденко.

Мінекономіки активно працює над Національним енергетичним і кліматичним планом (NECP) до 2030 року, який допоможе досягти кількох цілей: посилити енергетичну безпеку, привести українські стандарти у відповідність з європейськими нормами та виконати спільні зобов’язання щодо низьковуглецевого майбутнього.