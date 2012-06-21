Міністр соціальної політики Андрій Рева зустрівся з головою Представництва ЮНІСЕФ в Україні Джованною Барберіс та керівником секції соціальної політики цієї організації Артуром Айвазовим, щоб обговорити Програму співпраці між урядом України та ЮНІСЕФ на 2018—2022 роки.
Андрій Рева підкреслив, що Мінсоцполітики і ЮНІСЕФ розпочали великий проект зі створення інтегрованої системи соціальної сфери в об’єднаних територіальних громадах і вже здійснили спільні заходи в ОТГ Чернігівської та Вінницької областей, у Маріуполі та Одесі. У найближчих планах — форум на сході країни та в інших регіонах.
ЮНІСЕФ брав участь у розробленні Національної стратегії реформування системи інституційного догляду та виховання дітей на 2017—2026 роки та плану заходів з реалізації її першого етапу, яку незабаром нададуть на розгляд Кабінету Міністрів України. За словами Андрія Реви, реформування проводитимуть з одночасним розвитком послуг на рівні ОТГ, які створюються в Україні в умовах децентралізації влади. Ці послуги будуть спрямовані на раннє виявлення проблем у сім’ї та надання вчасної допомоги. Бідність та інші складні життєві обставини не мають бути причинами вилучення дитини із сім’ї в інтернат.
«Результат нашої конструктивної співпраці — розроблена Програма діяльності між ЮНІСЕФ та урядом України на період 2018—2022 роки. Цей документ чітко визначає пріоритети та ключові завдання у зміцненні й удосконаленні системи забезпечення прав дітей в Україні. Важливий, на мою думку, моніторинг забезпечення прав кожної дитини в Україні. Це неможливо без чітко визначених стандартів добробуту й безпеки дитини. Досвід ЮНІСЕФ, технічна та експертно-методична допомога у розробленні стандартів будуть доцільними», — наголосив Андрій Рева.
Відділ соціально-правових питань
«Урядового кур’єра»