У наступні три роки в Україні планують створити інтегрований центр ринків капіталу та товарних ринків — Національну біржу з торгівлі капіталом і товарами (NEXT-UA).

У вівторок, 8 червня, Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль взяв участь у підписанні Меморандуму про взаєморозуміння між урядом України, Європейським банком реконструкції та розвитку, Американською торговельною палатою та Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) у сфері національної біржової торгівлі капіталом та організованих товарних ринків.

Прем’єр-міністр підкреслив, що підписання меморандуму є першим кроком до створення повноцінного Фондового ринку.

«Це дійсно історична подія, яка надасть новий поштовх для розвитку інтегрованого у міжнародну фінансову систему ринку капіталу в Україні. Фондовий ринок — це один із найбільш якісних механізмів залучення внутрішніх і зовнішніх інвестицій в реальний сектор економіки. Це нові можливості для бізнесу та інвесторів», — зазначив Денис Шмигаль.

За словами Прем’єр-міністра, основними структурними одиницями NEXT-UA будуть Універсальна торгова біржа, компанія з фінансової інфраструктури (депозитарій, розрахунково-кліринговий центр та торговий репозиторій), Арбітражний центр, Консультативна рада та Бюро зв’язків з інвесторами. Для створення проекту планується також залучити стратегічних комерційних інвесторів.

«Важливо, що разом із ринком капіталу ми також запускаємо й товарні ринки. Ми ставимо перед собою амбітні цілі стати одним із лідерів у Європі у сфері торгівлі товарами. Розвиток ринку капіталу і товарного ринку дадуть можливість встановити прозорі правила роботи, сприятимуть викоріненню корупції, покращать визначення ціни на товари, а також дадуть можливість запобігати зловживанням на ринку, що сприятиме захисту прав інвесторів», — підкреслив Денис Шмигаль

Як зауважив Денис Шмигаль, у меморандумі сторони визначили дорожню карту на найближчі два роки.

«Сьогоднішній меморандум — це нова сторінка в економічній історії нашої держави, яка створює нові можливості для України та українців. Наші громадяни отримають нові можливості у вигляді фінансових інструментів для заощадження та інвестування. Бізнес отримає довгостроковий та більш дешевий ресурс для розвитку власних підприємств. Держава отримає збільшення інвестицій, нові робочі місця, економічний розвиток», — наголосив Прем’єр-міністр.

Очільник Уряду висловив вдячність Європейському банку реконструкції та розвитку, Американській торговельній палаті в Україні, USAID за підтримку, за взаєморозуміння та співробітництво.

«Фондовий ринок, накопичувальна пенсійна система, пільгові програми кредитування — це проекти, які дадуть свій ефект у наступні 5-10 років. Так само, як і земельна реформа і реформа енергетичних ринків. Це стратегічні речі, які сприятимуть розширенню можливостей для інвестицій та прозорим правилам гри. А головне – це проекти, які дадуть Україні можливість стати успішною країною із заможними громадянами», — відзначив Денис Шмигаль.

Церемонія підписання Меморандуму відбулася за участі Керуючого директора регіонального відділення ЄБРР, відповідального за зв’язки з країнами Східної Європи та Кавказу Маттео Патроне, Голови Правління Американської торговельної палати Олени Кошарної, в. о. Директора місії в Україні та Білорусі Агентства США з міжнародного розвитку Сьюзен Кутор, Тимчасової повіреної у справах США в Україні Крістіни Квін, Керівника Офісу економічного зростання Агентства США з міжнародного розвитку Фархада Гаусі, Першого Віце-прем’єр-міністра — Міністра економіки України Олексія Любченка, Міністра фінансів України Сергія Марченка, Голови Правління Національного банку України Кирила Шевченка та Голови Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Руслана Магомедова.