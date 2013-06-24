Уряд вніс зміни до Положення про підготовку і проведення призову громадян України на строкову військову службу та прийняття призовників на військову службу за контрактом. Відповідну постанову, розроблену Міністерством оборони, прийняв Кабінет Міністрів. Документ дозволить привести окремі норми Положення у відповідність із вимогами законодавства України, що врегульовують питання надання відстрочки чи звільнення громадян від призову на строкову військову службу. Про це повідомляє Урядовий портал.

Зокрема, змінами передбачено:

1. визначити підстави для надання відстрочки від призову на строкову військову службу призовнику, який має дитину (дітей) віком до 18 років і виховує її (їх) самостійно;

2. вилучити підстави для надання відстрочки від призову призовникам, які мають дитину або дружину з інвалідністю;

3. визначити підстави для звільнення від призову на строкову військову службу призовників:

- які виховують дитину з інвалідністю віком до18 років;

- які виховують дитину з тяжкими захворюваннями;

- які мають дружину з числа осіб з інвалідністю;

- які здійснюють догляд за особами з інвалідністю або за особами, які його потребують.

Постанова прийнята на виконання вимог Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо звільнення від військової служби осіб з інвалідністю та осіб, які доглядають за особами з інвалідністю i хворими дітьми» та Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо звільнення від військової служби деяких категорій громадян».