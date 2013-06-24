У межах підготовки до опалювального сезону уряд пришвидшує реалізацію планів стійкості в регіонах і громадах та уточнив механізм співфінансування заходів із захисту критичної інфраструктури. Про це повідомила Прем’єрміністр Юлія Свириденко.
«Для більшості регіонів зберігаємо співфінансування на рівні не менш як 20%. Водночас для прифронтових і найбільш навантажених областей зменшуємо його», — зазначила очільниця уряду.
Зокрема, встановлено зменшення: до 10% співфінансування — для Донецької, Запорізької, Миколаївської, Сумської, Харківської, Херсонської та Чернігівської областей; до 15% — для Дніпропетровської області. Рішення ухвалено з урахуванням пропозицій обласних військових адміністрацій та потреб громад, які спрямовують ресурси на оборону, безпеку і базові потреби людей.
Також визначено, що співфінансування з місцевих бюджетів застосовується лише до об’єктів комунальної власності.
Окрім цього, уряд надав можливість органам місцевого самоврядування фінансувати місцевий бізнес для виконання планів стійкості з коштів резервного фонду на безповоротній основі. Це дасть змогу громадам швидше переходити від планування до реалізації — фінансувати роботи і втілювати проєкти в енергетиці, теплопостачанні та водопостачанні.
Загальна вартість планів стійкості становить 278 млрд грн. Наразі держава спрямувала 22,8 млрд грн на першочергові заходи із захисту критичної інфраструктури.
«Очікуємо від регіонів збереження високого темпу підготовки до наступного опалювального сезону. Завдання незмінне: виконати плани стійкості вчасно і забезпечити стабільну роботу критичної інфраструктури в умовах постійних атак», — наголосила Прем’єрміністр, повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.