У межах підготовки до опалювального сезону уряд пришвидшує реалізацію планів стійкості в регіонах і громадах та уточнив механізм співфінансування заходів із захисту критичної інфраструктури. Про це повідомила Прем’єр­міністр Юлія Свириденко.

«Для більшості регіонів зберігаємо співфінансування на рівні не менш як 20%. Водночас для прифронтових і найбільш навантажених областей зменшуємо його», — зазначила очільниця уряду.

Зокрема, встановлено зменшення: до 10% співфінансування — для Донецької, Запорізької, Миколаївської, Сумської, Харківської, Херсонської та Чернігівської областей; до 15% — для Дніпропетровської області. Рішення ухвалено з урахуванням пропозицій обласних військових адміністрацій та потреб громад, які спрямовують ресурси на оборону, безпеку і базові потреби людей.

Також визначено, що співфінансування з місцевих бюджетів застосовується лише до об’єктів комунальної власності.

Окрім цього, уряд надав можливість органам місцевого самоврядування фінансувати місцевий бізнес для виконання планів стійкості з коштів резервного фонду на безповоротній основі. Це дасть змогу громадам швидше переходити від планування до реалізації — фінансувати роботи і втілювати проєкти в енергетиці, теплопостачанні та водопостачанні.

Загальна вартість планів стійкості становить 278 млрд грн. Наразі держава спрямувала 22,8 млрд грн на першочергові заходи із захисту критичної інфраструктури.