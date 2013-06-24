Кабінет Міністрів ухвалив Постанову «Про утворення військового навчального підрозділу Національного університету «Чернігівська політехніка». Про це повідомляє Урядовий портал.
Це рішення дасть змогу готувати офіцерів запасу за дефіцитними військово-обліковими спеціальностями, які визначив Генеральний штаб Збройних Сил України.
Створення кафедри зумовлене потребою підготовки громадян України до захисту суверенітету, територіальної цілісності й недоторканності держави, а також для належного виконання військового обов’язку в умовах мобілізаційного розгортання військ, воєнної загрози, обов’язків військової служби у воєнний час.