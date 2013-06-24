Посилення співпраці на міжрегіональному та міжмуніципальному рівнях дуже важливе для досягнення справедливого стійкого миру, а також для відновлення та євроінтеграції України. Про це Президент Володимир Зеленський заявив, виступаючи на III Міжнародному саміті міст і регіонів «Згуртовані заради миру і безпеки», що відбувся в Києві. Глава держави зазначив, що росія вкотре завдала ударів по містах на всій території України, внаслідок чого пошкоджень зазнали житлові будинки та цивільна інфраструктура.