Кабінет Міністрів України прийняв постанову «Деякі питання реалізації Закону України «Про побічні продукти тваринного походження, не призначені для споживання людиною». Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.
Документ спрямований на гармонізацію українського законодавства до вимог Європейського Союзу. Розробник – Міністерство аграрної політики та продовольства України за експертної підтримки проекту ЄС - EU4SaferFood.
Постанова передбачає визначення правових та організаційних засад гарантування належного обігу побічних продуктів тваринного походження та продуктів їх оброблення, переробки, зокрема, шляхом затвердження Порядку видачі, переоформлення, видачі дубліката та анулювання експлуатаційного дозволу, форми експлуатаційного дозволу, а також Порядку здійснення державної реєстрації потужностей (об’єктів).
Прийняття проекту постанови сприятиме:
- обігу безпечних побічних продуктів тваринного походження та продуктів ïx оброблення, переробки;
- створенню добросовісного та конкурентного середовища в сфері виробництва та обігу побічних продуктів тваринного походження та продуктів ïx оброблення, переробки;
- епізоотичному благополуччю території України;
- виконанню Україною зобов’язань у рамках Угоди про асоціацію з ЄС;
- вдосконаленню механізмів державного контролю за виробництвом та обігом побічних продуктів тваринного походження та продуктів ïx оброблення, переробки.
Постанова набирає чинності з дня її опублікування та вводиться в дію одночасно із Законом України № 1206-IX «Про ветеринарну медицину».
Довідково
EU4SaferFood - проект Європейського Союзу, який допомагає Україні вдосконалити систему контролю у сфері безпечності харчових продуктів, здоров’я та благополуччя тварин, який допомагає Міністерству аграрної політики та продовольства України та Державній службі України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів. Зокрема, у розробці та впровадженні ключових реформ на основі права ЄС у сферах безпечності харчових продуктів, здоров'я та благополуччя тварин, а також фітосанітарії; вдосконаленні української системи державного контролю у цих сферах для забезпечення узгодженості зі стандартам ЄС.