Кабінет Міністрів України прийняв постанову, яка вносить цілу низку важливих змін у специфіку роботи Prozorro Market. Ключова з них — відтепер єдиним інструментом для проведення закупівель у Prozorro Market стане запит пропозицій. Відповідне рішення було затверджено Урядом 4 липня 2023 року. Про це повідомляє Урядовий портал.

«Ми провели дослідження для того, щоб спростити роботу всіх користувачів у Prozorro Market. Опитавши замовників та постачальників, ми внесли ряд досконалостей. Основна докорінна зміна відбувається в тому, що всі теперішні закупівлі в Prozorro Market відбуватимуться через запит пропозицій. Інструмент запиту пропозицій у Prozorro Market, як раніше і дозволяє замовникам швидко закрити свої потреби без підготовки тендерної документації. В середньому така закупівля триватиме до 10 днів. До того ж замовник завжди буде отримувати вигідні пропозиції, оскільки він замовлення той, хто зможе запропонувати найкращу ціну», - пояснює заступник Міністра економіки України Надія Бігун.

За її словами, раніше при закупівлях до 100 тисяч гривень можна було робити прямі замовлення в каталозі. По суті, процес закупівель був схожий на здійснення покупок у звичайному інтернет-магазині. Утім, дослідження та опитування користувачів показали, що вказані ціни не завжди відповідали наявності тих чи інших товарів у постачальників. Тому саме запит дозволяє отримати більш актуальні пропозиції від бізнесу та кращі ціни.

Тож відтепер замовники, які вирішили купити необхідний товар у Prozorro Market, незалежно від суми закупівлі мають оголосити запит та вказати у ньому всі характеристики замовлення. І тоді постачальники будуть чітко знати всі деталі щодо умов постачання та надати актуальну ціну під конкретні умови замовника.

Ще одна важлива зміна станеться в тому, що в замовленнях до 500 тис. грн замовники повинні більш чітко вказати, який саме товар їм потрібен. Йдеться про те, що замовник може визначити інформацію про потрібні йому характеристики товару, а також вказати конкретні торговельні марки виробників продукції, які він бажає отримати.

Якщо ж вартість товару становить понад 500 тисяч гривень, то в такому випадку запит пропозиції має надати інформацію про характеристики товару та їх допустимі значення у відповідності до профілю каталогу. Також з'являється умова, що в такому випадку має бути щонайменше дві пропозиції від постачальників.

Для зменшення маніпуляцій з боку постачальників вводиться вимога надавати обов'язковий об'єкт договору в запиті пропозиції. Також замовнику надається право відмовитися від пропозиції переможця, якщо він відмовляється підписати договір, та перейти до розгляду наступної.

У новому порядку здійснення закупівлі прибирається поняття профілю закупівлі, натомість вводиться поняття технічної специфікації. Це має прибрати деякі непорозуміння, які виникали при комунікаційному продукті.

Довідково

Адміністраторами Prozorro Market є три централізовані закупівельні організації. ДУ “Професійні закупівлі” наповнюють каталог товарів широкого вжитку, Медичні закупівлі України — ліками та медвиробами, ДП “Українські спеціальні системи” — комп’ютерною технікою та програмним забезпеченням. На сьогодні асортимент Prozorro Market налічує близько 90 тисяч товарів від 3 тисяч кваліфікованих постачальників.