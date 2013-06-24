Кабінет Міністрів України виключив із переліку технічної документації, яка надається суб’єктами господарювання для доведення відповідності мийного засобу встановленим вимогам, висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи. Відповідну постанову було прийнято на засіданні Уряду 19 серпня 2023 року. Про це повідомляє Урядовий портал.

«Уряд привів у відповідність до норм діючого законодавства Технічний регламент мийних засобів. Це має зменшити витрати часу та спростити процес отримання документів про відповідність мийних засобів встановленим вимогам виробниками або їх представниками», - пояснив заступник Міністра економіки України Віталій Кіндратів.

За прогнозами, це також має сприяти розширенню асортименту мийних засобів на українському споживчому ринку.