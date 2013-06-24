Кабінет Міністрів України затвердив умови, за якими підприємства, установи та організації зможуть випробовувати пестициди та агрохімікати на державному рівні. Про це повідомляє Урядовий портал.

До цього, ще в 2020 році їх затверджувало Міндовкілля. Наразі порядок уповноваження підприємств, установ, організацій, які претендують здійснювати державні випробування пестицидів і агрохімікатів, затверджує Кабінет Міністрів України. Це передбачено Законом України від 16 листопада 2022 року №2775-IX, який удосконалив державне регулювання у сфері поводження з пестицидами і агрохімікатами.

За словами заступника Міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Олени Крамаренко, важливо, щоб на український ринок потрапляли безпечні для людей та довкілля якісні та належним чином досліджені препарати. Тож наявність відповідного обладнання, кваліфікованого персоналу, лабораторії, сертифікованої за міжнародними стандартами та земельних ділянок для досліджень препаратів є одними з обов'язкових умов для уповноваження установ на дослідження пестицидів та агрохімікатів.