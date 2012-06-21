Вітчизняний уряд дякує представникам духовенства за підтримку в проведенні потрібних для країни реформ і відзначає готовність до співпраці заради змін у країні. Такий висновок можна було зробити зі слів, які пролунали під час зустрічі Прем’єр-міністра Володимира Гройсмана з представниками Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій.
«Нинішнє завдання уряду полягає в тому, щоб пропонувати суспільству рішення, які дадуть змогу забезпечити стан справ, на який ми справді заслуговуємо. У 2016 році ми зупинили падіння й відновили економічне зростання. Зараз усе робимо для того, щоб починати системні глобальні реформи. Ваша підтримка й розуміння цих змін додає нам сил, щоб боротися і реалізовувати задумані рішення, яких очікують мільйони українських громадян», — сказав Прем’єр.
Потім він розповів про порядок денний реформ уряду. Серед них земельна, пенсійна реформи, приватизація, зміни в освітній галузі й галузі охорони здоров’я. Особливу подяку висловлювали за розгляд і підтримку медичної реформи Радою церков. На думку Володимира Гройсмана, церкви й релігійні організації роблять безцінний внесок у життя країни, її духовне збагачення й підтримку.
Члени Всеукраїнської ради церков запевнили Прем’єра, що вони підтримують уряд та ініційовані ним перетворення в країні, які працюватимуть на її подальше зміцнення. Позицію духовенства означив Святійший Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет: «Ми підтримуємо ваші зусилля проводити в Україні реформи на користь держави, Українського народу. Те, що є спротив корупціонерів, тих, хто займається злочинністю, свідчить, що ми на правильному шляху, а ті, хто отримають від реформ користь, не чинитимуть спротиву. Ми з вами: з урядом, з нашою владою, з державою, армією. Можете розраховувати на підтримку церков, тому що ми захищаємо Українську державу, Український народ і українське майбутнє».
Під час цього заходу присутні зачитали лист-звернення щодо нагальних питань, зокрема соціального захисту капеланів, перереєстрації статутів. Коли підбивали підсумки, Володимир Гройсман виступив за проведення зустрічей із представниками духовенства на регулярній основі. Його слова цитує департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ: «Державна влада відкрита до діалогу й готова сприяти діяльності релігійних установ. Дорога до храму має бути вільною, і ми як державна влада готові сприяти, щоб ви спокійно служили й зміцнювали нашу державу духовно».
Лора ВОВК
для «Урядового кур’єра»