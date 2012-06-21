У сьогоднішньому номері газети «Урядовий кур'єр» №105 (5974) надруковано розпорядження Кабінету міністрів України від 7 червня 2017 р. № 375-р «Про розподіл субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами 5—8 пункту 1 статті 10, а також для осіб з інвалідністю І—ІІ групи, визначених пунктами 11–14 частини другої статті 7 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, та осіб, які втратили функціональні можливості нижніх кінцівок, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, та потребують поліпшення житлових умов, на 2017 рік».
У розпорядженні № 375-р зокрема йдеться, що уряд виділить 205 мільйонів гривень субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за житло для сімей загиблих осіб, а також для осіб з інвалідністю I-II групи, визначених Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та осіб, які втратили функціональні можливості нижніх кінцівок, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в АТО.
За інформацією обласних і Київської міської держадміністрацій, станом на 1 квітня 2017 року кількість громадян, яким передбачено виплату даної компенсації, становила 265 осіб.
Реалізація цього рішення сприятиме покращенню соціального захисту вищезазначених категорій населення.