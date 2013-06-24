Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України отримає 4,4 мільярда гривень з коштів Фонду ліквідації наслідків збройної агресії на виплату допомоги за програмою єВідновлення. Відповідне рішення було ухвалене під час засідання Кабінету Міністрів України у вівторок. Про це повідомляє Урядовий портал.

Зокрема, Уряд ухвалив зміни до Порядку використання коштів Фонду ліквідації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 лютого 2023 р. №118, щодо виділення 4,4 мільярда гривень для виплат компенсацій для відновлення окремих категорій об'єктів нерухомого майна, пошкоджених внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією.

Нагадаємо, 10 травня стартувала програма єВідновлення, в рамках якої всі громадяни України, чиє житло отримало незначні пошкодження внаслідок збройної агресії рф і яке ще не було відремонтоване, зможуть скористатись послугою для отримання державної допомоги для відновлення свого житла. Станом на 17 травня за програмою єВідновлення прийнято понад 10000 заявок.

Фонд ліквідації наслідків збройної агресії було створено у складі спеціального фонду Державного бюджету України з метою ліквідації наслідків (у тому числі гуманітарних, соціальних, економічних), спричинених збройною агресією російської федерації проти України.

Кошти Фонду спрямовуються, зокрема, на фінансування місцевих та регіональних проектів відновлення, затверджених Міжвідомчою робочою групою. Перше засідання Міжвідомчої робочої групи щодо розгляду проектів відновлення відбулося минулого тижня.