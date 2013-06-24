Кабінет Міністрів України виділив з резервного фонду держбюджету додатково майже 135,5 млн грн на роботи, спрямовані на забезпечення питною водою Дніпропетровської, Запорізької, Миколаївської та Херсонської областей, де системи водопостачання постраждали внаслідок підриву рф Каховської ГЕС. Про це повідомляє Урядовий портал.

Відповідні зміни до розпорядження № 498 від 6 червня Уряд ухвалив на засіданні 12 вересня 2023 року.

Додаткові кошти спрямують на відновлення, реконструкцію чи капітальний ремонт водогонів, водозабірних споруд та насосних станцій, аварійних резервних ниток водозабірних споруд тощо в Дніпропетровській області.

"Одразу по здійсненню росією терористичного акту на Каховській ГЕС Уряд ухвалив низку рішень щодо допомоги людям та фінансування робіт з забезпечення водопостачання в постраждалих регіонах. Одним з таких рішень ми виділили близько 845 млн грн для Дніпропетровської, Запорізької, Миколаївської та Херсонської областей.

На жаль, наслідки теракту виявилися гіршими, аніж прогнозувалося. Рівень води в Каховському водосховищі впав нижче критичного. І щоб забезпечити людей водою, потрібно реалізувати більш складні і вартісні технічні рішення. Саме тому сьогодні ми виділили додатково на ці роботи 135,5 млн гривень. Відтак, підкреслю, Уряд надасть на роботи з забезпечення водопостачанням постраждалих регіонів стільки коштів, скільки потрібно, людей без води держава не залишить”, - зазначила Перший віцепрем’єр-міністр України – Міністр економіки України Юлія Свириденко.

Таким чином, з урахуванням сьогоднішнього рішення усього на заходи з забезпечення транспортування питної води до цих чотирьох регіонів країни, що постраждали від теракту на Каховській ГЕС, Уряд виділив сумарно 980,5 млн грн. З них на роботи у:

Дніпропетровській області - 295,1 млн гривень;

Запорізькій області - 26,3 млн гривень;

Миколаївській області - 274,6 млн гривень;

Херсонській області - 384,5 млн гривень.

Нагадаємо, також Уряд своїм рішенням 22 серпня виділивдодатково 7 млрд грн з фонду ліквідації наслідків збройної агресії для реалізації експериментального проекту з будівництва магістральних водогонів у зв’язку з необхідністю ліквідації негативних наслідків, пов’язаних із знищенням Каховської гідроелектростанції. Загалом, з урахуванням попередніх асигнувань на експериментальний проект виділено 8,5 млрд грн.

Окрім того, раніше Кабінет Міністрів виділив 120 млн грн Держагентству водних ресурсів для сталого забезпечення жителів Миколаєва питною водою.

Також Кабінет Міністрів України ухвалив рішенняпро виділення 565 млн грн на матеріальну грошову допомогу постраждалому населенню Миколаївської та Херсонської областей, рішення про виділення 271,464 млн грн для надання одноразової матеріальної грошової допомоги постраждалому населенню внаслідок підриву російською федерацією греблі Каховської гідроелектростанції за втрачений врожай, виділення 980 млн грн на нову бюджетну програму з відновлення пошкодженого чи зруйнованого внаслідок підриву греблі Каховської ГЕС житла т.ін.

18 липня 2023 року Кабінет Міністрів погодивреалізацію експериментального проекту будівництва Каховського гідровузла, відбудови після руйнування Каховської ГЕС та забезпечення сталої роботи Дніпровської ГЕС у період відбудови. Відповідне рішення Уряд ухвалив на засіданні 18 липня.