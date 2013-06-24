22 грудня, на засіданні Уряду затверджено розподіл обсягу додаткової дотації з державного бюджету 235 місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування за ІV квартал 2023 року у розмірі понад 1,3 млрд грн, з яких:

1,14 млрд грн для компенсації 43 місцевим громадам, які зазнали негативного впливу у зв’язку з повномасштабною збройною агресією рф.

175 млн грн для компенсації 192 місцевим бюджетам недонадходження ПДФО (не враховуючи військовий ПДФО) у порівнянні з минулим роком для забезпечення видатків територіальних громад.

З урахуванням цього розподілу у 2023 році органи місцевого самоврядування отримали 17,2 млрд грн додаткової дотації для виконання своїх повноважень.

Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.