Минулого року за ініціативи Президента України Уряд запустив програму єОселя, яка дала можливість військовим, правоохоронцям, вчителям, медикам та науковцям отримувати іпотеку під 3%. Про це повідомляє Урядовий портал.

Як повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, зараз таких пільгових іпотечних кредитів уже видано на суму більш ніж 2,3 млрд грн.

«Тепер будемо розширювати програму. Вносимо зміни, завдяки яким участь у програмі єОселя зможуть взяти інші українці, які не мають власного житла. Для них буде діяти пільгова річна ставка 7% у гривні. Перший внесок — від 20%, а термін кредитування — до 20 років», — зазначив очільник Уряду.

Прем’єр-міністр зауважив, що ці та інші зміни в умови програми дозволять суттєво активізувати видачу іпотеки: «Ми створюємо можливість для українських родин, які потребують житла, отримати його вже зараз».

Під час засідання 4 липня Уряд також ухвалив рішення про виділення майже 5,3 млрд грн на відновлення в десяти областях: Вінницькій, Дніпропетровській, Житомирській, Київській, Кіровоградській, Одеській, Полтавській, Сумській, Черкаській та Чернігівській. За ці кошти будуть реалізовані критично необхідні для громад проекти, що безпосередньо впливають на якість життя людей.