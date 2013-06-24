Кабінет Міністрів України виділив Міністерству у справах ветеранів України 200 млн 633,87 тис. гривень на реконструкцію Бородянського центру соціально-психологічної реабілітації населення, що належить до сфери управління відомства. Про це повідомляє Урядовий портал.

Відповідне рішення про виділення коштів із фонду ліквідації наслідків збройної агресії ухвалено на засіданні Уряду.

«Бородянка-Центр» є флагманським проектом Мінветеранів, активне будівництво якого ведеться за підтримки партнерів Міністерства. Він має постати на місці зруйнованого танковим влучанням російських окупантів Центру соціально-психологічної реабілітації населення у селищі міського типу Бородянка (Київська область).

Цей заклад забезпечуватиме надання комплексних послуг із психосоціального відновлення не лише ветеранам війни та їхнім сім'ям, а й постраждалому цивільному населенню. До того ж, відновлення бородянського центру патронує Президент України Володимир Зеленський, який вже віддав на його відбудову сто тисяч доларів – грошову винагороду, яку він отримав разом із Медаллю Свободи, котру вручають у США видатним світовим діячам.

«Дякую керівництву держави та Уряду за підтримку цього дійсно важливого проекту! Ми залучаємо та акумулюємо кошти наших і національних і міжнародних партнерів на цей проект, і відкриті для співробітництва у відбудові нашого Центру», – зазначила Міністр у справах ветеранів України Юлія Лапутіна.