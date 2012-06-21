Кабінет Міністрів України виділив 1009 млн грн на реконструкцію ділянки на трасі Київ-Чоп.
Про це повідомив віце-прем’єр-міністр – міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко за результатами засідання КМУ, передає прес-служба відомства.
Зазначається, що Житомирщина отримала зелене світло на реалізацію інфраструктурного проекту з реконструкції ділянки на трасі Київ-Чоп загальною вартістю 1009 млн грн.
Також Уряд ухвалив відповідне рішення щодо передачі земельної ділянки в Житомирській області для реконструкції автомобільної дороги М-06 Київ-Чоп на ділянці км 129+600 – км 151+73.