140,3 мільйона гривень виділено з резервного фонду держбюджету на фінансову допомогу особам, які повернулися з полону, а також сімʼям тих, хто досі перебуває в полоні. Відповідне розпорядження було ухвалено на засіданні Кабінету Міністрів 11 липня. Про це повідомляє Урядовий портал.

Зокрема, документом передбачено 111,3 мільйона гривень на надання щорічної державної грошової допомоги родинам політв’язнів, цивільних заручників і військовополонених. Вона виплачується у розмірі 100 тисяч гривень за кожен рік перебування таких осіб у місцях несвободи.

Крім того, 29 мільйонів гривень будуть спрямовані на виплату по 100 тисяч гривень одноразової державної грошової допомоги звільненим із полону.

Кошти на банківські рахунки зазначених осіб перераховуватиме Мінреінтеграції.