Уряд виділив понад 277 млн гривень на компенсації за безоплатне розміщення ВПО у закладах. Йдеться про компенсації за спожиті комунальні послуги під час безоплатного перебування внутрішньо переміщених осіб у приміщеннях об’єктів державної, комунальної та приватної власності.

Таке рішення було ухвалено на засіданні Уряду. Проект розпорядження підготовлено на виконання доручення Прем’єр-міністра. Про це повідомляє Урядовий портал.

Документом передбачено виділення відповідним закладам із резервного фонду державного бюджету понад 277,7 млн гривень для покриття витрат на комунальні послуги за січень-квітень 2023 року. З них буде спрямовано:

• понад 9,1 млн гривень – на виплату компенсацій закладам державної форми власності, що належать до сфери управління Міненерго, МОЗ, МКІП, Мінсоцполітики та МВС;

• більш як 24,3 млн гривень – закладам освіти державної та приватної форми власності;

• понад 238,2 млн гривень – комунальним закладам, державним закладам освіти, що передані на фінансування з місцевих бюджетів, і закладам спільної власності територіальних громад області та району, що перебувають в управлінні обласних та районних рад. Надання цієї додаткової дотації з держбюджету місцевим бюджетам за затвердженим розподілом між обласними бюджетами здійснюватиме Мінреінтеграції;

• більш ніж 5,9 млн гривень – приватним закладам (окрім приватних закладів освіти).

Мінреінтеграції дякує Мінекономіки та Мінфіну за співпрацю у реалізації державної політики щодо підтримки внутрішньо переміщених осіб.