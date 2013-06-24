Кабінет Міністрів України виділив з резервного фонду державного бюджету на забезпечення українського телевізійного та радіомовлення, а також мобільного зв’язку у прифронтових регіонах понад 48,1 млн грн. Відповідне рішення Уряд ухвалив на засіданні 22 грудня. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Зокрема, на забезпечення сталого функціонування цифрових телемереж буде спрямовано понад 24,5 млн грн, резервного живлення об’єктів цифрового ефірного мовлення – 23,6 млн грн. Кошти виділено Адміністрації Державної служби спеціальної інформації для Концерну радіомовлення, зв’язку і телебачення.

Як пояснив заступник Міністра економіки України Ігор Фоменко, за зазначені кошти буде забезпечено сталий мобільний зв'язок та трансляція телерадіомовлення в Донецькій, Луганській, Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях.

«Питання забезпечення сталого функціонування мобільного зв’язку, а також трансляції телевізійного та радіомовлення порушувались, зокрема, під час розширеного засідання Президії Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України. Надзвичайно важливо, щоб люди, які мешкають у прифронтових регіонах або на кордоні з державою-агресором мали надійний мобільний зв’язок, щоб мали доступ до актуальної інформації. Адже й перше й друге в умовах постійної загрози – це вже не про сервіс чи послуги, а про безпеку та життя людей. Крім того, стабільна робота мереж необхідна й для виконання завдань нашими прикордонниками та військовими. Виділені Урядом кошти допоможуть посилити живучість мереж та забезпечити сталість їх роботи», - зазначив заступник Міністра економіки України Ігор Фоменко.