Кабінет Міністрів України підтримав ініціативу Міністерства охорони здоров’я щодо фінансування відповідних комунальних закладів у регіонах під час перехідного періоду реорганізації судово-медичної служби України. Про це повідомляє Урядовий портал.

Через війну навантаження на судово-медичних експертів збільшилося в рази, особливо в прифронтових ділянках та в областях, де проводять експертизи загиблих військовослужбовців та цивільних громадян. Це створює нові виклики в роботі судмедекспертів: жертв необхідно ідентифікувати, випадки воєнних злочинів повинні бути належно задокументовані для забезпечення подальших розслідувань у національних та міжнародних судах і трибуналах. Без єдиної централізованої системи цей процес ускладнюється.

Тому Міністерство охорони здоров’я ініціювало реорганізацію судово-медичної служби України. Йдеться про створення централізованої мережі судово-медичних установ у сфері управління МОЗ України. Головне бюро судово-медичної експертизи МОЗ України буде головним органом, якому підпорядковуватимуться регіональні філії — створені на базі відповідних комунальних закладів в областях. Наразі триває процес переведення регіональних підрозділів з комунальної форми власності до державної. Зокрема, передача цілісних майнових комплексів обласних бюро судово-медичної експертизи у державну власність.

Працівники теперішніх обласних бюро судово-медичної експертизи будуть прийняті на відповідні посади до новостворених відокремлених підрозділів (філій) Державної спеціалізованої установи «Головне бюро судово-медичної експертизи МОЗ України».

Також у рамках реорганізації судово-медичної служби відбудеться комплексне переоснащення лабораторної та інфраструктурної бази обласних бюро СМЕ, дооснащення лабораторій сучасним обладнанням та впровадження акредитації усіх лабораторій СМЕ відповідно до вимог ISO. Робота за цим напрямом вже триває.