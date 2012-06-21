Кабінет Міністрів України відклав запровадження референтного утворення цін на деякі групи ліків до 1 квітня 2017 року.
«Таким чином реферування цін увійде в дію одночасно з програмою відшкодування вартості лікарських засобів», – повідомили у Міністерстві охорони здоров'я у вівторок.
Раніше планували, що регулювання цін почнеться 1 лютого.
У МОЗ зазначили, що хоча деякі виробники погодилися на зниження цін і вже почали цю практику, частина представників фарміндустрії висловили занепокоєння, що їм потрібно більше часу, аби продати залишки раніше закуплених ліків.
«Нашим завданням є забезпечити українців якісними ліками за чесними цінами», –наголосили у відповідь в міністерстві.
Вчора Кабінет Міністрів України доручив МОЗ та міністерству економічного розвитку й торгівлі переглянути Порядок розрахунку граничних цін на ліки та подати свої пропозиції.
Наприкінці минулого року уряд погодив запровадження нового порядку утворення цін на ліки трьох груп – для лікування серцево-судинних хвороб, цукрового діабету ІІ типу та бронхіальної астми. До реєстру входить 21 міжнародна непатентована назва препаратів, що об'єднує 89 позицій лікарських засобів.
Ціни на ті ліки мають утворювати з урахуванням даних про їхню вартість у Польщі, Словаччині, Чехії, Латвії та Угорщині. У міністерстві охорони здоров'я кажуть, що це допоможе знизити ціни.
Окрім того, з 1 квітня в Україні мають запровадити відшкодування вартості вказаних ліків. На це у бюджеті-2017 передбачили півмільярда гривень.