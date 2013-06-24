Кабінет Міністрів України постановою № 766відновив реалізацію пілотного проекту щодо внесення до Державного земельного кадастру відомостей про земельні ділянки сертифікованими інженерами-землевпорядниками в умовах воєнного стану. Також своїм рішенням Уряд визначив особливості проведення пілотного проекту в умовах воєнного стану, запровадивши додаткові вимоги до учасників пілотного проекту. Про це повідомляє Урядовий портал.

Постановою, зокрема, деталізується процедура подання документів для отримання доступу сертифікованим інженерам-землевпорядникам до Державного земельного кадастру.

При поданні документів для участі у пілотному проекті сертифікованих інженерів-землевпорядників здійснюватиметься перевірка їх відповідності додатковим критеріям таким, зокрема, як:

стаж роботи сертифікованого інженера-землевпорядника має становити не менше двох років;

відсутність прийнятих Держгеокадастром рішень про позбавлення, анулювання, зупинення дії кваліфікаційного сертифіката сертифікованого інженера-землевпорядника;

середня кількість розроблених та поданих на внесення до Державного земельного кадастру документацій із землеустрою сертифікованим інженером-землевпорядником протягом останніх трьох років (за винятком документацій із землеустрою, розроблених та поданих протягом періоду воєнного стану) має становити не менше як 100 документацій із землеустрою на рік.

Додатково запроваджується критерій до автоматизованого робочого місця сертифікованого інженера-землевпорядника як користувача Державного земельного кадастру, а саме наявність статичної ІР-адреси пристрою, з якого сертифікований інженер-землевпорядник здійснює повноваження.

Враховуючи потреби у відкритості та доступності інформації про учасників пілотного проекту, оперативного реагування на відповідні зміни, впроваджується перелік сертифікованих інженерів-землевпорядників, які в умовах воєнного стану здійснюють визначені повноваження, зокрема в межах адміністративно-територіальних одиниць, що не належать до територій, де ведуться активні бойові дії або тимчасово окупованих.

Впроваджується процедура реагування на випадки виявлення порушень вимог законодавства сертифікованими інженерами-землевпорядниками, включених до переліку в рамках пілотного проекту.

Також з метою виконання вимог Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки впроваджується можливість стажування сертифікованих інженерів-землевпорядників у сертифікованих інженерів землевпорядників, які вже беруть участь у пілотному проекті.

Постанова набирає чинності з дня опублікування і діє до припинення або скасування воєнного стану в Україні та протягом місяця з дня його припинення або скасування, але не пізніше ніж до 31 грудня 2023 року.