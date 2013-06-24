Держава виконує соціальні зобов'язання перед українцями та робить соціальну політику більш ефективною. На цьому Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль наголосив під час Години запитань до Уряду у Верховній Раді 6 жовтня. Про це повідомляє Урядовий портал.

За його словами, за вісім місяців 2023 року із загального фонду держбюджету на соціальне забезпечення спрямовано 346,5 млрд грн (понад 18% від усіх витрат), з яких 181 млрд грн — на пенсії та понад 117 млрд грн на різні види допомог.

«Одночасно змінюємо систему, робимо її більш ефективною та дієвою. Реалізуємо нову філософію соціальної політики», — зазначив Денис Шмигаль.

Серед нововведень — централізація соціальних виплат через Пенсійний фонд України. Проведення цифровізації, зокрема, створення Єдиної інформаційної системи соціальної сфери, яка об’єднає усі реєстри, що робить процес надання соціальної підтримки прозорим та зрозумілим. Впровадження принципу «гроші ходять за людиною».

«Плануємо створити конкурентний ринок соціальних послуг. Закуповувати їх буде єдиний централізований закупівельник, а надавати послуги зможуть фізичні особи, громадські організації та самі громади», — повідомив Прем'єр-міністр.

На порядку денному і реформа пенсійної системи. За словами Глави Уряду, планується впровадження бальної системи для солідарної пенсії. Це означає, що розмір пенсії залежатиме від того, скільки грошей людина сплатила як внесок, за які нараховуватимуться бали, та скільки років вона пропрацювала.

Важливим напрямком роботи Уряду є ветеранська політика, ключовими елементами якої є реформа ВЛК та МСЕК та впровадження Інституту помічника ветерана.

Денис Шмигаль зазначив, що Уряд вже запровадив низку як економічних, так і соціальних програм, якими, зокрема, користуються ветерани. Так, за програмою єРобота вже 47 млн грн нараховані як грантова допомога ветеранам та їхнім родинам.

Крім того, розширено іпотечну програму єОселя. Надано доступ до отримання пільгових кредитів під 7% ветеранам війни та членам їхніх сімей. Також ветерани є пріоритетними учасниками програми єВідновлення.

Не менш важливим, за словами Дениса Шмигаля, є увіковічення пам’яті загиблих воїнів, а це створення військових меморіалів, Національного військового меморіального кладовища, а також перейменування назв вулиць і відкриття пам’ятних знаків.