Кабінет Міністрів України вніс зміни до бюджету Пенсійного фонду, якими забезпечуються виплати пенсій з усіма індексаціями та доплатами.
Як інформує Мінсоцполітики, відповідна постанова № 544 «Про внесення змін до бюджету Пенсійного фонду України на 2019 рік» була ухвалена на засіданні уряду 26 червня. Зокрема вона забезпечує пенсійні виплати з урахуванням постанови Кабміну від 20 лютого 2019 р. про індексацію пенсій, а також запроваджених у подальшому доплат до пенсій.
З 1 березня розпочалася перша автоматична індексація пенсій. За минулий рік середній розмір пенсії зріс в 1,5 рази. Згодом в уряді підрахували, на скільки підвищилися пенсії після індексації.
ДОВІДКА «УК»
З 1 січня 2019 року майже два мільйони пенсіонерів отримують підвищені пенсії. Це військовослужбовці та особи у віці від 65 років із достатнім стажем. У той же час Пенсійний фонд не виплатив майже половину пенсій за січень. На виплати було спрямовано 18 798 мільйонів гривень, що становить 59,8% від потреби.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядовго кур’єра»