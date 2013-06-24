8 серпня 2023 року, Кабінет Міністрів України ухвалив постанову «Про внесення змін до Порядку та умов надання державної цільової підтримки деяким категоріям громадян для здобуття професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти». Цим актом встановлено, що державна цільова підтримка також буде надаватись особам, стосовно яких установлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, та їхнім дітям. Про це повідомляє Урядовий портал.

Зазначена постанова була розроблена на виконання законів України «Про соціальний і правовий захист осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, та членів їхніх сімей» та «Про внесення змін до деяких законів України щодо надання державної цільової підтримки окремим категоріям осіб у сферах професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти».

Актом передбачено доповнення переліку категорій осіб, яким надається державна цільова підтримка (далі — ДЦП) в частині осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, та їхнім дітям.

Крім того, постановою передбачено узгодження категорій осіб, яким надається ДЦП, відповідно до внесених змін у закони України «Про професійну (професійно-технічну) освіту», «Про фахову передвищу освіту» та «Про вищу освіту».