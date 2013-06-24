Кабінет Міністрів України прийняв постанову, відповідно до якої вносяться зміни до Порядку тримання військовополонених. Про це повідомляє Урядовий портал.

Так, змiни передбачають, що:

1) у період воєнного стану в Україні та протягом двох років після його припинення чи скасування табори для тримання військовополонених виконують функції виправних колоній щодо військовополонених, засуджених до позбавлення волі на певний строк або до довічного позбавлення волі;

2) тримання засуджених військовополонених здійснюється окремо від інших військовополонених відповідно до норм міжнародного гуманітарного права.

Вказані зміни внесено з метою приведення положень Порядку у відповідність до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо функціонування установ виконання покарань та установ попереднього ув'язнення в період воєнного стану».

Нагадаємо, в Україні функціонує спеціальний табір для військовополонених, де утримуються ті з них, щодо яких немає близьких очікувань щодо обміну.

«Завдяки обмінам кількість військовополонених природно зменшується. Тому потреби створювати нові місця для утримання російських військовополонених немає. Усі вони утримуються на належному рівні, відповідно до стандартів, встановлених міжнародними договорами», — зазначає заступник Міністра юстиції України Олена Висоцька.