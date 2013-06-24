Уряд вніс зміни до постанов, які розроблені МВС.

Зокрема, прийнято зміни до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 8 травня 1993 р. № 340 і від 7 вересня 1998 р. № 1388».

Міністерство внутрішніх справ України розробило цей проект постанови Уряду, який спрямований на покращення зручності отримання адміністративних послуг, які надаються сервісними центрами МВС в електронній формі. Про це повідомляє Урядовий портал.

Проектом акта пропонується:

- розширення переліку послуг сервісних центрів МВС, які можна замовити та отримати в електронній формі засобами електронного кабінету водія або з використанням його мобільного додатка Порталу Дія (зараз передбачено лише можливість перереєстрації авто);

- закріплення на постійній основі приймання практичного іспиту для перевірки навичок керування транспортними засобами категорії В виключно в умовах дорожнього руху (наразі це закріплено на період дії правового режиму воєнного стану);

- надати можливість торговельним організаціям, які видаватимуть електроне свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, надавати такі послуги без обов’язкової наявності пристрою ретрансферного друку (на сьогодні наявність принтеру є обов’язковою);

- також з метою впровадження повноцінної онлайн перереєстрації транспортних засобів з доставкою нового свідоцтва про державну реєстрацію і номерні знаки оператором поштового зв’язку без фактичного відвідування сервісних центрів МВС – виключається обов’язок для громадян, які замовили в електронному кабінеті водія або на Порталу Дія таку послугу повертати попереднє свідоцтво про державну реєстрацію транспортного засобу та номерні знаки до сервісного центру МВС.

Прийняття акта стане черговим кроком в реалізації державної політики цифрової трансформації України, дерегуляції бізнесу та покращить якість і зручність надання сервісних послуг.

Також прийнято зміни в проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення зміни до пункту 5 Положення про національну систему біометричної верифікації та ідентифікації громадян України, іноземців та осіб без громадянства».

Проект постанови Уряду розроблено з метою включення Національного антикорупційного бюро України до переліку суб’єктів національної системи біометричної верифікації та ідентифікації громадян України, іноземців та осіб без громадянства.

Станом на сьогодні під час виконання завдань НАБУ – виникає необхідність у встановленні особи іноземця та/або особи без громадянства, які в’їжджають та/або виїжджають з України. У розслідуваннях Національного бюро також фігурують іноземці у зв’язку з їх можливою причетністю до скоєних кримінальних правопорушень та/або наявністю у них інформації про обставини їх вчинення.

Також НАБУ взаємодіє у відповідних розслідуваннях з іншими правоохоронними органами зарубіжних країн шляхом створення слідчих груп та вживає визначені законодавством заходи щодо іноземців та/або осіб без громадянства, які перебувають на території України.

Відсутність у Національного антикорупційного бюро України статусу суб’єкта національної системи біометричної верифікації та ідентифікації громадян України, іноземців та осіб без громадянства перешкоджає ефективному та швидкому виконанню передбачених завдань та обов’язків.