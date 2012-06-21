Понад 30 тисяч осіб з інвалідністю першої групи отримають надбавки до пенсій. Ця категорія людей отримує менш як 2200 грн на місяць.
Кабінет Міністрів України вніс зміни до постанови щодо доплати людям із пенсією менше ніж 2200 грн. Про це повідомили 21 липня під час засідання уряду.
"Метою є забезпечення підтримки осіб з інвалідністю першої групи. З 1 липня їм нарахують щомісячну доплату до пенсії в сумі, яка бракує до 2200 гривень", - написали в пояснювальній записці до постанови.
Середній розмір пенсії на 1 липня 2021 року в Україні становив 3778,78 грн. За квартал розмір пенсій зріс на 54,13 грн або на 1,45%, пише "РБК-Україна".
Станом на 1 липня 2021-го пенсії понад 10 тис. грн отримували 433 858 українців. Це 3,9% загального числа пенсіонерів. Їх в Україні 10 968 143 осіб. Понад 50% українців отримують пенсії до 3 тис. грн, повідомляє Пенсійний фонд.
14 липня в Україні підняли пенсії для військових. Доплати по 2 тис. грн нарахують людям уже за липень. Торкнуться майже 400 тис. осіб.
Додаткову виплату до пенсії в розмірі 400 грн українці віком від 75 років отримають з 1 жовтня.
Ці кошти люди мали отримати з 1 липня. Надбавку перенесли через брак коштів у держбюджеті, повідомила міністерка соцполітики Марина Лазебна.