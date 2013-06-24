Уряд вніс низку змін до Порядку реалізації експериментального проекту щодо здійснення оборонних закупівель безпілотних систем та засобів радіоелектронної боротьби вітчизняного виробництва. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Новації забезпечать можливість вносити зміни до вже укладених договорів на виготовлення і поставку безпілотних систем (їх складових частин) та/або засобів радіоелектронної боротьби (їх складових частин), якщо виникають нештатні ситуації, наприклад перебої з постачанням комплектуючих з інших країн через блокування кордону.

Водночас внесення змін до вже укладених договорів вимагатиме підтвердження об’єктивних обставин висновком Торгово-промислової палати та іншими підверджуючими документами. Максимальний термін продовження дії таких договорів не може перевищувати 60 календарних днів, при цьому загальний термін виконання договору не може бути більше 12 місяців з дня здійснення попередньої оплати.

Нагадаємо, що питання здійснення оборонних закупівель безпілотних систем вітчизняного виробництва врегульовані Порядком реалізації експериментального проекту щодо здійснення оборонних закупівель безпілотних систем та засобів радіоелектронної боротьби вітчизняного виробництва, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 24 березня 2023 р. № 256.