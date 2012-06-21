Кабінет Міністрів вніс зміни до програми житлових субсидій, змінивши період доходів громадян для розрахунку субсидій та соціальні нормативи на газ. Відповідне рішення ухвалено вчора на засіданні уряду, повідомляє Укрінформ.
Як зазначається на Урядовому порталі, на новий опалювальний сезон 2017/18 рр. — з 1 жовтня 2017 р. — при розрахунку розміру субсидії будуть враховані доходи громадян за I і II квартал 2017 року, а на неопалювальний період — з 1 травня 2018 року — за III і IV квартал 2017 року.
Крім того, згідно з документом із 1 жовтня 2017 року встановлені нові соціальні нормативи на газ: на газову плиту (приготування їжі) — 3,3 куб.м на особу; на газову плиту (приготування їжі і підігрів води) — 5,4 куб. м на особу; на газову плиту і водонагрівач — 10,5 куб. м на особу.
Як прокоментував це рішення міністр соціальної політики України Андрій Рева, таким чином уряд відреагував на запити суспільства.
За його словами, на урядову гарячу лінію «15-45» та інформаційно-роз’яснювальний майданчик Teplo.gov.ua надходило чимало зауважень від громадян щодо того, що рахують їхні торішні доходи, хоча зараз людина не працює, або отримує меншу зарплату.
«Це об’єктивно. Бо громадянин, наприклад, весь минулий рік працював і отримував високу заробітну плату. У цьому році з тих чи інших причин звільнився з роботи і потребує допомоги в оплаті комуналки з об’єктивних причин. Соціально несправедливо брати до уваги його минулорічні доходи, коли він міг самотужки сплачувати рахунки за тепло, електроенергію та воду. Тому уряд пішов назустріч таким людям, адаптуючи їх соціальний стан до дати призначення субсидії», — наголосив пан Рева.
Крім того, у травні—червні цього року виникли затримки з перепризначенням субсидій на літній період, бо фіскальна служба не змогла вчасно надати інформацію про доходи громадян за I квартал цього року. Особливо помітно це було у великих містах. Уряд врахував і цей аргумент, наголосив міністр.