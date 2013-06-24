Держпродспоживслужба спільно з Мінцифри та МОЗ розпочали цифровізацію сфери виробництва та імпорту тютюну в Україну - відбулося перше засідання робочої групи щодо створення проєкту «еТютюн». Він передбачає запуск спеціального Порталу, на якому виробники та імпортери подаватимуть інформацію про інгредієнти тютюнових виробів та викиди внаслідок їхнього вживання. А споживачі – матимуть змогу ознайомитися з важливою для них відкритою інформацією. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Портал «еТютюн» забезпечить прозорість обігу тютюнових виробів, дозволить державі контролювати їхню якість, мати чіткий перелік виробників та імпортерів тютюнових виробів в Україні і боротися з “чорним ринком”. Ініціатива «єТютюн» розробляється в межах проєкту «Підтримка цифрової трансформації» за підтримки USAID і UK Dev. Партнер проєкту – Фонд Східна Європа.

«Світ бореться з тютюновою залежністю, і наша держава – не виключення. Ми маємо створити умови для збереження здоров’я наших громадян. Дані про інгредієнти тютюнових виробів, що не є конфіденційними, Держпродспоживслужбою будуть опубліковані на Порталі. Це дозволить людям обирати, що саме споживати, і чи споживати взагалі», – підкреслив Голова Держпродспоживслужби Сергій Ткачук.

«Впорядкування та трансформація тютюнової галузі в Україні – це один із елементів європейської інтеграції. На цьому шляху маємо низку зобов'язань, які передбачені 40 Конвенцією. У 2021 році Верховна Рада ухвалила Закон №1978 — щодо охорони здоров’я населення від шкідливого впливу тютюну, тоді ж були прийняті положення щодо необхідності опублікування важливої інформації. На виконання цього Закону та відповідних положень Держпродспоживслужба в межах проєкту «Підтримка цифрової трансформації» разом із Фондом Східна Європа розпочали реалізацію проєкту, який передбачає цифровізацію, збір інформації щодо виробників та імпортерів тютюнових виробів в Україні, вмісту продукції тощо», – зазначила Соломія Старосольська, радник Голови Держпродспоживслужби з питань стратегічного розвитку та цифровізації, представниця Фонду Східна Європа.

Портал «еТютюн» має запрацювати у лютому 2025 року, адже згідно із законодавством до першого лютого виробники повинні внести дані до загальної бази. Водночас із цим проводиться робота над доопрацюванням законодавства. В майбутньому українська система буде синхронізованою із європейською.

«Ми маємо чудовий приклад системи EU Common Entry Gat, яка працює у ЄС з дотримання конфіденційності інформації. Її поява зменшила адміністративне навантаження на компанії та державні органи та спростила аналіз даних. Виробники та імпортери продукції подають звіти про інгредієнти в електронній формі з використанням сучасних засобів захисту інформації», – підкреслила директорка Директорату реінжинірингу публічних послуг Міністерства цифрової трансформації України Зоряна Стецюк.

Портал «еТютюн» – це, зокрема, механізм для економічного регулювання ринку. Сукупність усіх заходів, що передбачена законодавством, підтримає відповідальних гравців на ринку, які поважають свого споживача та державу, зазначають представники тютюнової галузі.

«Проведене засідання підкреслює важливість та нагальну потребу впровадження електронної системи звітності про інгредієнти тютюнових виробів. Це додатковий крок до інтеграції України в ЄС, оскільки електронна система запроваджується в межах наближення національного законодавства до європейського. Одним із наріжних принципів побудови цієї системи є захист прав інтелектуальної власності на рецептуру тютюнових виробів, яку виробники зобов'язані розкривати відповідно до вимог законодавства», -, представниця Асоціації "Укртютюн" Світлана Євдошенко.

Представники галузі звернули увагу на потребу достатніх часових перехідних періодів для ознайомлення та налагодження продуктивного користування цією інноваційною для України системою виробниками та імпортерами тютюнової продукції після її офіційного впровадження.

Запуск цифрового проєкту «еТютюн» дасть державі дієвий механізм контролю над тим, щоб продукція відповідала загальноприйнятим європейським нормам.