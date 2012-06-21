Уряд схвалив проєкт закону про внесення змін до Державного бюджету на 2020 рік. Його розроблено для вжиття заходів з нейтралізації наслідків поширення коронавірусної інфекції COVID-19 та підтримки економічної активності в країні.
Тут враховано вплив на макроекономічну ситуацію змін у зовнішньому та внутрішньому середовищі. Зокрема, зменшення обсягів торгівлі, споживчої активності населення, скорочення виробництва та інвестицій.
Документом визначено, що доходи Державного бюджету України складуть 972 млрд грн, зокрема доходи загального фонду – 853 млрд грн і доходи спеціального фонду Державного бюджету України – в сумі 119 млрд грн, повідомляє департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів.
Видатки затверджено в сумі 1,263 трлн грн: видатки загального фонду – 1,133 трлн грн та видатки спеціального фонду – 130 млрд грн. Граничний обсяг дефіциту – 298 млрд грн, дефіцит загального фонду становитиме 274 млрд грн та спеціального фонду – 23 млрд грн.
На 31 грудня 2020 року граничний обсяг державного боргу має бути 2,386 трлн грн.
«Зрозуміло, що не всіма цифрами ми задоволені, але вже в другому півріччі ми сподіваємося на поліпшення економічної ситуації. Уряд докладає для цього максимум зусиль» – сказав Прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
Законопроєкт передбачає створення у складі державного бюджету Фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19 та її наслідками в обсязі 97,1 млрд грн.
Кошти Фонду, за потреби, спрямують, зокрема, на: фінансове забезпечення охорони здоров’я (а саме – на додаткові доплати медпрацівникам, придбання медобладнання, експрес-тести, аналізатори ПЦР, апарати ШВЛ, засоби індивідуального захисту та соціальний захист громадян України).
Законопроєктом збільшено на 3 млрд грн обсяг резервного фонду на здійснення непередбачених заходів.
Змінами до Держбюджету передбачено додаткові видатки, зокрема на: фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за різними пенсійними програмами, та дефіциту коштів Пенсійного фонду в сумі 19,7 млрд грн; обслуговування державного боргу – 3,3 млрд грн; реструктуризацію вугільної галузі (оплата праці шахтарям) – 1,6 млрд грн тощо.
Підтримку сільгосптоваровиробників не буде зменшено, вона становитиме 4 млрд грн. Також уряд продовжує фінансування реформи оборонно-промислового комплексу. Витрати на новітні технології та нарощування потужностей для виготовлення оборонної продукції збережено на рівні 2,5 млрд грн.
Продовжиться фінансування будівництва та ремонту доріг. Так, на розвиток мережі автомобільних доріг передбачається 37,3 млрд грн, а на субвенцію місцевим бюджетам для дорожнього господарства заплановано 21,8 млрд грн.
«На час пандемії та боротьби з коронавірусом Кабінет Міністрів чітко розставляє пріоритети. Ми будемо підтримувати людей та бізнес. Водночас топ-чиновники мають розуміти ситуацію та «затягнути паски», –підкреслив Денис Шмигаль.
Зокрема, пропонується, щоб до кінця 2020 року чиновники не мають отримувати заробітну плату більшу, за 10 МЗП. Виняток – працівники, залучені до боротьби з COVID-19 та заходах з нацбезпеки та оборони.
Відділ новин
«Урядового кур’єра