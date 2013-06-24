27 грудня, Кабінет Міністрів України прийняв постанову «Про внесення зміни до пункту 3 Порядку присвоєння спеціальних звань посадовим особам митних органів», розроблену Мінфіном спільно з Держмитслужбою для зміцнення соціально-правових гарантій мобілізованим митникам. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

На сьогодні понад 380 посадових осіб митних органів боронять Україну у війні, розв’язаній росією.

Рішення Уряду дозволить забезпечити дотримання гарантій митникам, які проходять військову службу, а саме: період служби* буде зараховуватись до строку перебування у спеціальному званні митних органів.

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*період проходження військової служби за призовом під час мобілізації або на особливий період посадовими особами митних органів, які були увільнені від виконання своїх посадових обов’язків