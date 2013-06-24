Уряд встановив фінансові гарантії для медиків. У 2023 році мінімальна заробітна плата для лікаря та фармацевта має становити не менше ніж 20 000 гривень, медичної сестри/брата та фахівця із реабілітації — не менше ніж 13 500 гривень. Це лише мінімальний рівень заробітної плати, гарантований державою медикам, які працюють повний робочий день. Про це повідомляє Урядовий портал.

Гарантії щодо виплати базової заробітної плати поширюватимуться на ті медичні заклади, які мають договори із НСЗУ за Програмою медичних гарантій, при цьому їх фонд оплати праці з нарахуваннями за поточний місяць не має перевищувати 85 % грошового доходу, отриманого у поточному місяці, з урахуванням накопичених залишків.

Для лікарів «первинки» та медичних сестер, які працюють з ними, умовою для отримання вищезгаданої зарплати є мінімум 70 % від оптимальної кількості укладених декларацій з пацієнтами.

«Цього року головний акцент державного бюджету, звісно, оборона. Але попри зменшення фінансування Програми медичних гарантій нам вдалося зберегти фінансові гарантії медичним працівникам на рівні не менше ніж 20 000 гривень для лікаря та 13 500 — для середніх медичних працівників. Я би хотів наголосити, що Уряд встановив лише мінімальний рівень зарплати, нижче якого медики, які працюють повний робочий день, не можуть отримувати. Однак на місцях кожен керівник може додатково преміювати працівників, які якісно виконують свою роботу», — заявив Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Вищезгаданий рівень заробітної плати не є фіксованим і може бути збільшений керівником закладу охорони здоров’я шляхом встановлення доплат та надбавок з урахуванням складності, відповідальності та умов виконуваної роботи, кваліфікації працівника, результатів його роботи.

З моменту, як лікарні стали самостійними підприємствами, відповідальність за розподіл бюджету лікарні та раціональне використання коштів покладено саме на керівника медичного закладу. Він у свою чергу має бути ефективним менеджером, який спрямовує більшу частину бюджету на забезпечення медиків гідною заробітною платою, при цьому залишаючи кошти на закупівлю медикаментів та розвиток закладу.

«Оптимально, коли медичний заклад спрямовує на фонд заробітної плати близько 70-85 % від свого загального бюджету. Медичні заклади повинні мати кошти на покриття ліків, харчування, розвиток лікарні. Тоді ми можемо бути певні, що лікарня працює ефективно та надає якісні й безоплатні послуги українцям», – додав Міністр охорони здоров’я.

Він також акцентував, що медичні заклади, які 100 % свого бюджету спрямовують на виплату заробітної плати, не мають ресурсу на закупівлю ліків та медичних виробів, а отже ці витрати лягають на плечі пацієнта. Таким чином неефективні лікарні можуть порушувати головне право пацієнта на отримання безоплатної та якісної медичної допомоги, що суперечить договору з Національною службою здоров’я України. Зокрема, у 2023 році будуть проводитися моніторинги якості та безоплатності надання медичної допомоги.