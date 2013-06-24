1 вересня Кабінет Міністрів України схвалив постанову, яка затверджує Порядок функціонування місць тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб. Порядок вперше визначає механізм утворення й обліку таких місць, а також мінімальні вимоги для життєзабезпечення ВПО. Про це повідомляє Урядовий портал.

Зокрема, передбачено розділення приміщень на місця загального користування та з облаштованими ліжко-місцями. Встановлюються вимоги до температурного режиму, мінімальної площі для одного ліжко-місця, обладнання кухнями, душовими/туалетними кімнатами, пральними машинами й іншим.

Обласні, Київська міська військові адміністрації зобов’язані у шестимісячний термін привести умови місць тимчасового проживання у відповідність до затверджених стандартів.

Крім того, рішенням Уряду доручено цим військовим адміністраціям провести моніторинг стану й облаштування місць тимчасового проживання. А також – затвердити перелік таких місць на території відповідної області. В подальшому такий моніторинг буде проводитися один раз на 6 місяців.

Зазначена постанова була розроблена Мінреінтеграції за дорученням Премʼєр-міністра Дениса Шмигаля на виконання Стратегії державної політики щодо внутрішнього переміщення на період до 2025 року.