Кабінет Міністрів ухвалив постанову “Деякі питання функціонування Державного реєстру фільмів”, яка скасовує отримання підприємцями Державного посвідчення на право розповсюдження та демонстрування фільмів. Відповідне рішення Уряд ухвалив на засіданні 10 жовтня. Про це повідомляє Урядовий портал.

Постанова затверджує Положення про Державний реєстр фільмів, яким ухвалюються Порядок реєстрації фільмів у Державному реєстрі фільмів та Порядок його ведення.

Довідково

Задля імплементації Європейських норм у сфері аудіовізуальної реклами були внесені зміни до Закону України “Про кінематографію”, відповідно до яких підприємці в галузі кінематографії мають право на розповсюдження, а кінотеатри та медіа можуть демонструвати фільми за умови внесення їх до Держреєстру фільмів.

До цього підприємці, які працюють у галузі розповсюдження та демонстрації кінострічок, мали додатково отримувати спеціальний дозвільний документ – Державне посвідчення на право розповсюдження та демонстрування фільмів. Після ухвалення Постанови, достатньо буде внести кінострічку до Державного реєстру фільмів.

Відповідну рекомендацію ухвалила Міжвідомча робоча група з дерегуляції 30 березня 2023 року.

Міжвідомча робоча група з питань прискореного перегляду інструментів державного регулювання господарської діяльності створена рішенням Уряду 13 січня 2023 року. До робочої групи, співголовою якої є Перший віце-прем’єр-міністр – Міністр економіки України Юлія Свириденко, увійшли, зокрема, представники міністерств економіки, цифрової трансформації, захисту довкілля та природних ресурсів, юстиції, фінансів, регуляторної служби. До роботи МРГ залучені експерти Офісу ефективного регулювання, Центру економічного відновлення, Центру економічної стратегії, EasyBusiness, Програми USAID "Конкурентоспроможна економіка України", USAID/UKAid проекту "Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах/ TAPAS".

За час роботи МРГ загалом переглянула понад 1000 інструментів.