Неодноразово споживачі в Україні стикалися з вивісками аптек та аптечних мереж, які містили у своїй назві слова «низькі ціни», «оптові ціни», «соціальний», «доступний» тощо. Такі назви можуть вводити людей в оману та впливати на вибір конкретного аптечного закладу. Про це повідомляє Урядовий портал.

Для убезпечення громадян та встановлення справедливих ринкових умов було прийнято постанову Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до пункту 161 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів)».

Відтепер на вивісці та зовнішніх рекламних конструкціях аптечного закладу не дозволяється вказувати рівень або іншу ознаку цін, яка може вплинути на наміри споживача щодо придбання товарів у такому закладі.

Також не можна вказувати інформацію, що може вводити споживача в оману, про орієнтованість аптечного закладу на обслуговування певних соціальних груп населення. Окрім того, не допускається порівняння з іншими аптечними закладами.

Постанову прийнято на виконання постанови Верховного Суду України від 1 червня 2022 року по справі № 640/7870/19, якою скасовано рішення Окружного адміністративного суду міста Києва від 10 липня 2019 року, та постанову Шостого апеляційного адміністративного суду від 12 листопада 2019 року.