15 вересня, Кабінет Міністрів схвалив проект Держбюджету України на 2024 рік, далі документ передадуть у Верховну Раду України. Порівняно з бюджетом 2023 року, видатки на культуру та медіа збільшили на 2,3 млрд гривень. Про це повідомляє Урядовий портал.

«Культура та інформаційна політика є дієвими інструментами у гібридній війні та надійною підтримкою тилу. Актуальні потреби галузі були розглянуті, враховані та відображені у новому бюджеті. Дякую Міністерству фінансів за підтримку. Сподіваюсь, і депутатський корпус підтримає наш вектор розвитку. Це дійсно важливо для всіх, хто поділяє позицію щодо важливості культурного та інформаційного опору. Працюємо далі задля перемоги», – сказав т. в. о. Міністра культури та інформаційної політики України Ростислав Карандєєв.

Загалом на культуру та медіа виділили 10,7 млрд гривень, з них:

• на функціонування та розвиток суспільного медіа, забезпечення інформаційної безпеки держави – 3,4 млрд грн;

• на забезпечення розвитку української культури шляхом підтримки театральних та концертних організацій – 2,1 млрд грн;

• фінансова підтримка ініціатив у сфері культури і креативних індустрій, популяризація читання впродовж життя – 554 млн грн;

• виробництво та розповсюдження фільмів і серіалів патріотичного спрямування – 511 млн грн (Держкіно).

У Держбюджеті-2024 вперше враховані видатки на сертифікати для придбання книжок для дітей на суму 376 млн грн, а також на реалізацію проектів із підтримки національних меншин і корінних народів.