Про це повідомив міністр соціальної політики Андрій Рева.
«Маємо багато пропозицій, щоб фіксувати коефіцієнт заробітку на момент призначення пенсії. Також пропонуємо переглядати коефіцієнт лише тоді, коли людина на пенсії, продовжує працювати з більш високим заробітком», – повідомив міністр соціальної політики Андрій Рева.
Міністр наголосив, що зараз пенсіонер не має вибору: якщо він працює і далі платить внески, то все це зараховується до чинного коефіцієнту.
«Пропонуємо фіксувати факт призначення пенсії. Далі, якщо пенсіонер працює, і його зарплата менша, значить враховується лише стаж. Тобто, збільшуються відсотки. Якщо зарплата вища, тоді за бажанням буде враховуватися і стаж, і розмір зарплати», – прокоментував Рева.
Чиновник додав, як зараз поводяться роботодавці, якщо після досягнення пенсійного віку пенсіонер продовжує працювати.
«Якщо пенсіонер крім зарплати отримує пенсію, то роботодавець вирішує зменшити виплати. Через п'ять років, коли пенсіонер звільняється, Пенсійний фонд приймає персоніфікацію за ці роки і коефіцієнти стають нижчими. Фонд плюсує їх з попередніми. Таким чином, у пенсіонера зменшується пенсія навіть при збільшенні вислуги років», – зазначив Рева.
Він наголосив, що зараз збираються пропозиції щодо необхідних коректив у систему пенсійного забезпечення. Очікується, що у 2019 році буде здійснено перерахунок пенсій.
З 1 жовтня 2017 року перерахували розмір пенсій для українців. Найбільше зростуть виплати у тих, хто мав тривалий страховий стаж і легальну високу зарплату. Після перерахунку пенсія в середньому збільшилися на 559,78 грн. До прийняття закону середній розмір пенсії в Україні становив 1886,78 грн. Тепер - 2446,56 грн.